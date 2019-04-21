Ревнивая жена или злые соседи: в Красноярске у иномарки, припаркованной на тротуаре, разбили стекла

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-21T08:50:19+03:00

В автомобиле выбили боковые стекла, а на лобовом следы от ударов Фото: ЧП-Красноярск

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На лобовом стекле следы от трех ударов, боковые стекла выбиты почти полностью. Утро у владельца «Nissan Qashqai» не задалось. Мужчина припарковал машину во дворе дома 118 на улице Киренского. Немного при этом наехал на тротуар – двумя колесами. Ничего не предвещало беды, сигналка молчала. И вдруг такой неприятный сюрприз. О том, что его «ласточку» ночью изувечили, он узнал от полицейских.

- Хозяин автомобиля установлен, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России Красноярское. – Он узнал о случившемся от полицейских. Сейчас по данному факту проводится проверка. Опрашиваются предполагаемые очевидцы случившегося.

Но еще раньше информация о произошедшем появилась в соцсетях: «Хозяин, похоже, еще не знает. На лобовом три отверстия от пуль».

Пользователи соцсетей дружно принялись обсуждать причины случившегося. Версий много.

«Ревнивая жена?».

«Возможно, громко слушал музыку, а такое не прощают, все нервные, а тут весна».

«Мозгов нет, кто заставляет проезжую часть во дворе, что экстренные службы потом заехать не могут. Штрафовать надо каждого, чтобы другим неповадно было».

«Пневматику обкатывали походу, заодно предупредили, что на тротуар нельзя наезжать даже двумя колесами».

«Зачем так жестко? Фото отправить в ГИБДД ведь он только ПДД нарушил, а за порчу чужого имущества - статья уголовная».

Некоторые и вовсе озаботились самочувствием владельца авто. Ведь во время нападения, он мог быть в салоне. Позже в диалог вступила соседка.

«Ребят все в порядке, хозяин жив, не стреляли, били типо молотком, машина под моим окном стоит», - написала в соцсетях красноярка Ирина.

В полиции также подтвердили, что в машину не стреляли, а стекла били, предположительно, молотком. Или подобным предметом. Причины случившегося станут известны после окончания расследования. А пока хозяин пострадавшей машины пытается вспомнить, кому он так «насолил».

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU