На красноярских «Столбах» пострадали два туриста

СЕГОДНЯ 07:32 2019-04-21T07:33:58+03:00

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Помощь спасателей дважды понадобилась туристам на красноярских «Столбах». Об этом сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».

Первый вызов поступил от мужчины, который, предположительно, сломал ребра. Его транспортировали до улицы Свердловской, оттуда он уже сам смог добраться до медиков.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, еще для одного туриста покорение «Столбов» закончилось травмой ноги. При оказании первой медицинской помощи выяснилось, что у пострадавшего растяжение голеностопа.

А в Ачинске спасатели, можно сказать, вытащили с того света двух мужчин. Во время патруля их обнаружили с признаками сильного наркотического опьянения. Если бы не своевременная помощь, все могло бы закончиться печально. К счастью, спасатели успели вовремя и передали невменяемых прохожих в руки врачей скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU