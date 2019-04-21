«Не стоит дробить»: комиссия горсовета Красноярска выступила против строительства храма в парке на Баумана

СЕГОДНЯ 04:33 2019-04-21T04:33:31+03:00

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Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красноярска рекомендовала отклонить проект по строительству храма на пересечении улицы Баумана и проспекта Свободного. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил активист Евгений Калиманов:

«Не стоит дробить детскую площадку и уменьшать количество зеленых насаждений, которых и так не хватает. Храм может быть возведен на другом участке и без нарушения благоустройства территории».

И сразу же последовала реакция от противников спорного строительства:

«Ура, отбили Баумана!».

Напомним, 12 апреля в краевом центре прошли публичные слушания на предмет возведению православного храма на вышеуказанном участке. Противники и сторонники яростно отстаивали свои позиции.

Как писала уже «Комсомольская правда» - Красноярск, сейчас на месте предполагаемого строительства находится сквер Ветеранов. Довольно популярное место у молодых родителей, которые гуляют здесь с детьми. Часто здесь собираются и пожилые люди. Многие предпочитают этот сквер парку «Троя», находящемуся неподалеку. В горсовете сделали свои выводы по спорной ситуации. Как итог – рекомендация выбрать другое место для строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU