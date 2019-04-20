2019-04-20T16:17:06+03:00
Общество

Небрежное отношение к жителю Норильска стоило авиакомпании 173 тысяч рублей

Рейс отменили, пассажира не предупредили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Небрежное отношение к жителю Норильска стоило авиакомпании 173 тысяч рублейНебрежное отношение к жителю Норильска стоило авиакомпании 173 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Небрежное отношение к своему пассажиру стоило одной из авиакомпаний страны крупной суммы. Житель Норильска вместе с двумя членами семьи собрался в отпуск в европейскую страну и позаботился о билетах заранее. Прямого рейса из Северного города не было, пришлось лететь с пересадками: из Норильска до Уфы, из Уфы до Москвы (Домодедово) и уже из Москвы в Варну.

Однако когда прилетели в аэропорт Уфы, выяснилось, что их самолет отменили. Представители авиакомпании должны были уведомить пассажира об этом, но никто ничего не сделал. Семья оказалась в ситуации, когда либо покупать билеты на другой рейс за свой счет, либо возвращаться домой. Выбрали первый вариант.

Но потом, приехав домой из отпуска, норильчанин отправился в Роспотребнадзор и попросил помочь ему составить исковое заявление в суд. Мужчина хотел получить назад 113 464 рубля – стоимость незапланированных билетов. А получил намного больше – 173 292 рубля. Такая сумма сложилась: 69 280 рублей – стоимость билетов, 1 046 рублей - убытки, 40 202 – неустойка, 5 000 – компенсация морального вреда, 57 764 – штраф за то, что перевозчик добровольно не удовлетворил требования потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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