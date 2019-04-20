В Красноярском крае под угрозой многотысячных штрафов запретили разводить костры

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-20T15:51:47+03:00

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С 19 апреля почти во всех районах Красноярского края вводится особый противопожарный режим. Исключение составляют только Норильск и северные территории – Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский. Там в силу климатических условий противопожарный режим будет введен позднее.

Причина ужесточения мер связано с наступлением сухой погоды, которая повышает риск пожаров. С этого момента на территориях поселений и на дачных участках нельзя разводить костры, сжигать мусор и в целом проводить пожароопасные работы.

В этот период ужесточается наказание за нарушения требований пожарной безопасности. Так, для граждан административный штраф составляет от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 400 000 до 500 000 рублей.

Чтобы контролировать, как граждане выполняют требования пожарной безопасности, будут организованы специальные группы патрулировании и мобильные посты, которые ограничат доступ населения в леса.

Запаситесь огнетушителем, даже если жарите шашлыки в мангалеФото: Мария МИШКИНА

Фото: Мария МИШКИНА

ИСТОЧНИК KP.RU