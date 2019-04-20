2019-04-20T16:18:20+03:00
Общество

В Красноярске у стен Театра оперы и балеты проснулась стройка

«Сибиряк» решил возобновить строительство отеля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске под боком Театра оперы и балеты проснулась стройкаВ Красноярске под боком Театра оперы и балеты проснулась стройкаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске, между зданием Театра оперы и балета и улицей Дубровинского, возобновилась стройка. Много лет за бетонным забором жители окрестных домов с высоты видели поросшие травой бетонные плиты и вбитые в землю сваи. По слухам, там еще лет пять назад должен был появиться чуть ли не пятизвездочный отель международного класса. Но этого не произошло.

Однако несколько дней назад стройплощадка ожила, там появилась спецтехника и рабочие. Выяснилось, что нынешний собственник участка, он же известный в городе застройщик и владелец «Сибиряка» Владимир Егоров, дал команду продолжить возведение тут здания. Что это будет, пока не уточняется – то ли отель, то ли офисное здание. Наверняка об этом станет известно в скором времени.

Добавим, что после сдачи в эксплуатацию объектов Универсиады «Сибиряк» не заключил новых крупных госконтрактов, видимо и решил направить освободившиеся мощности на замороженную стройку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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