Житель Назарово победил в суде коммунальщиков и заставил заплатить более 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-20T13:23:15+03:00

А все потому, что у его соседа лопнул стояк

Изменить размер текста: A A

Житель Назарово меньше всего ожидал неприятностей от своего соседа сверху. Много лет жили тихо, мирно, как полагается. И вдруг – потоп, с потолка хлынул кипяток, были повреждены натяжные потолки, обои, ламинат и ковролин. Первым делом мужчина с супругой ринулись наверх разбираться, а сосед им показывает: не его вина, что стояк горячего водоснабжения лопнул. Он и сам в ущербе.

Действительно, эта часть системы отопления относится к общедомовому имуществу, следовательно, следить за его состоянием должен управдом. Это прописано Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами норм технической эксплуатации жилищного фонда. Управляющая компания должного контроля не осуществляла – с нее и спрос.

Пострадавший назаровец обратился в суд и с легкостью доказал вину коммунальщиков. Решением суда ответчики должны были выплатить ему более 100 тысяч рублей материального ущерба, но сделали это только когда судебные приставы арестовали все счета, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФССП по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU