«Черт меня дернул с ними идти»: в Хакасии 85-летняя бабушка за фокус с газетой отдала 270 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-20T13:02:17+03:00

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В Саяногорске 85-летняя бабушка обратилась в полицию за помощью после того, как мошенницы выманили у нее 270 тысяч рублей. Деньги женщина копила на «черный день» продолжительное время. Но на днях на улице ее встретили две незнакомые женщины. Сначала одна завела разговор на тему здоровья, вроде как ей показалось, что бабушка себя неважно чувствует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/704353" frameborder="0"></iframe> В Хакасии 85-летняя бабушка за фокус с газетой отдала 270 тысяч рублей.

У пожилой женщины в ее годы и в самом деле здоровье было не идеальное, поэтому она утвердительно кивнула. И тут вторая незнакомка начала рассказывать, как бабушке повезло – ведь она встретила настоящую целительницу, экстрасенса, который чуть ли не пол-Саяногорска от порчи избавила.

Мошенницы уверили, что вся проблема в деньгах бабушки – на них копится негативная энергия, которую надо снять. Старушка и сама не заметила, как привела женщин домой и вынесла им все свои деньги. Целительница завернула деньги в газету, пошептала над ней, пока вторая отвлекала разговорами о здоровье. Потом сказала: газетку можно развернуть только дома. Иначе деньги обуглятся так, что их даже в банке не примут. Но они вообще исчезли.

Полиция завела уголовное дело, мошенницы находятся в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU