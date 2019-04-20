2019-04-20T11:34:17+03:00
Происшествия

Массовая авария с пострадавшим в Красноярске: водителя пришлось вырезать из салона

Предварительная причина – неожиданный маневр
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Массовая авария с пострадавшим в Красноярске: водителя пришлось вырезать из салона. Фото: "ЧП-Красноярск"Массовая авария с пострадавшим в Красноярске: водителя пришлось вырезать из салона. Фото: "ЧП-Красноярск"
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Сегодня, 20 апреля, около часу дня на окраине Красноярска произошла массовая авария Случилось это в районе Мясокомбината, на Калинина, 185, возле остановки «Глобус». Очевидцы уверяют, что во всем виноват Chevrolet Lacetti. Он стоял у павильона, а потом вдруг резко, с места начал разворачиваться. В этот самый момент в бок «Шевролета», прямо со стороны водителя, на всем ходу врезалась воровайка. От удара ее развернуло. И уже в грузовик ударила Toyota.

На месте аварии изначально собралась значительная пробка в обе стороны. Особенно со стороны города, так как в это время многие уезжают на дачи. Но затем движение стабилизировалось. На место приехали специалисты МЧС, они помогли извлечь из искореженного салона Chevrolet Lacetti водителя. Мужчину с травмами увезли в больницу, его состояние стабильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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