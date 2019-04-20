2019-04-20T10:46:53+03:00
Происшествия

В Красноярском крае задержали черного лесоруба, уничтожившего леса на миллион

Мужчина продавал древесину на дрова
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае задержали черного лесоруба, уничтожившего леса на миллион. Фото пресс-службы полицииВ Красноярском крае задержали черного лесоруба, уничтожившего леса на миллион. Фото пресс-службы полиции
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Полицейские Балахтинского района вышли на след черного лесоруба, уничтожавшего лес без разбора, по принципу «на дрова все сгодится». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 40-летний предприниматель без каких либо разрешительных документов вырубил в течение февраля 176 деревьев: сосны, березы, осины и кедры. Все это он продавал. Ущерб от его действий составил более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого следственным отделением Межмуниципального отдела МВД России «Балахтинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции. И добавили, что предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас черный лесоруб находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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