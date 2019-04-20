2019-04-20T10:30:59+03:00
Общество

В Красноярском крае от болезней системы кровообращения умирает почти каждый второй

Медики разрабатывают целую программу для снижения показателей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае от болезней системы кровообращения умирает почти каждый второйВ Красноярском крае от болезней системы кровообращения умирает почти каждый второйФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае в 2018 году смертность от заболеваний, связанных с системой кровообращения, составила 496,4 случая на 100 тысяч человек населения. В процентном соотношении это 47,7% от общего количества умерших. Это предварительные данные, озвученные краевым министерством здравоохранения. Для сравнения в 2017 году было 574,2 случая на 100 тысяч.

Для увеличения продолжительности жизни населения и, соответственно, для снижения смертности от этой категории заболеваний, в крае разработан специальный проект. Медики планируют довести показатели до 450 случаев на 100 тысяч человек к 2024 году. В абсолютных цифрах: за пять лет необходимо сохранить 3 654 жизни.

В рамках проекта планируется:

- в текущем году закупить новейшее специализированное оборудование в три медучреждения: красноярскую краевую больницу, красноярскую 20-ю больницу и минусинскую межрайонную больницу. Будет приобретено 3 ангиографа и 6 аппаратов ИВЛ.

- до 2024 года создать три инвазивных центра на базе Минусинска, Лесосибирска Норильска. Там также будет модернизировано оборудование для высокотехнологичного лечения больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Черт меня дернул с ними идти»: в Хакасии 85-летняя бабушка за фокус с газетой отдала 270 тысяч рублей
Массовая авария с пострадавшим в Красноярске: водителя пришлось вырезать из салона
В Красноярском крае полностью сгорел 8-квартирный дом: несколько семей оказались на улице
В Красноярском крае задержали черного лесоруба, уничтожившего леса на миллион
Стали известны подробности гибели двух рабочих на территории завода в Красноярске
В Хакасии приставы нашли злостного алиментщика в храме, когда он замаливал грехи
В Красноярске задержали таксиста без водительских прав
Двойное убийство в Красноярске: подозреваемому предлагают сдаться
В Красноярске свора собак разворотила иномарку в поисках кошки под капотом
Более 1 миллиарда рублей господдержки получили аграрии Красноярского края
Руководство страны высоко оценило результаты работы «Роснефти»
Учителю-педофилу дали 13 лет лишения свободы и запретили заниматься педагогикой
В Красноярске проверяют воспитателей детсада, в котором 2-летняя девочка выпила аммиак
Неунесенные ветром: шторм помешал редким птицам найти дорогу к гнездовью
Младенца спас сожитель! В Ачинске мать жестоко трясла и швыряла в кроватку 2-месячную девочку
В Красноярске запустили мобильное приложение для оплаты автобусов
Новых павильонов-трансформеров для велопроката на Татышеве не будет
Пьяный водитель иномарки протаранил стену аптеки в Красноярске
Из-за штормового ветра в Красноярске отказали светофоры
«Полыхает так, что весь город видит»: в Канске горит крыша пятиэтажки
Две сестры из Красноярска выступят на Евровидении за Белоруссию
В Красноярск на выходных придет потепление