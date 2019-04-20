СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-20T10:30:59+03:00

В Красноярском крае от болезней системы кровообращения умирает почти каждый второй Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае в 2018 году смертность от заболеваний, связанных с системой кровообращения, составила 496,4 случая на 100 тысяч человек населения. В процентном соотношении это 47,7% от общего количества умерших. Это предварительные данные, озвученные краевым министерством здравоохранения. Для сравнения в 2017 году было 574,2 случая на 100 тысяч.

Для увеличения продолжительности жизни населения и, соответственно, для снижения смертности от этой категории заболеваний, в крае разработан специальный проект. Медики планируют довести показатели до 450 случаев на 100 тысяч человек к 2024 году. В абсолютных цифрах: за пять лет необходимо сохранить 3 654 жизни.

В рамках проекта планируется:

- в текущем году закупить новейшее специализированное оборудование в три медучреждения: красноярскую краевую больницу, красноярскую 20-ю больницу и минусинскую межрайонную больницу. Будет приобретено 3 ангиографа и 6 аппаратов ИВЛ.

- до 2024 года создать три инвазивных центра на базе Минусинска, Лесосибирска Норильска. Там также будет модернизировано оборудование для высокотехнологичного лечения больных.

ИСТОЧНИК KP.RU