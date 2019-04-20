Стали известны подробности гибели двух рабочих на территории завода в Красноярске

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-20T10:05:27+03:00

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Стали известны обстоятельства гибели двух рабочих на территории Красноярского завода трубопроводов. Трагедия произошла вечером 18 апреля. В пресс-службе краевого следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что трое мужчин находились на крыше одного из цехов. В тот день над городом буйствовал ветер, он повредил кровлю, рабочие пытались ее отремонтировать.

Однако порывом ветра кровлю сорвало и все трое мужчин упали на землю. 50-летний слесарь-сантехник получил множественные повреждения головы и грудной клетки. Он жив и находится в больнице. Двое мужчин 54 и 65 лет погибли на месте.

Следком возбудил уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются сотрудники предприятия, отвечающие за технику безопасности на производстве. Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU