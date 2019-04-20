В Хакасии приставы нашли злостного алиментщика в храме, когда он замаливал грехи

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-20T08:52:20+03:00

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В Абакане судебные приставы разыскивали местного жителя, который задолжал по алиментам на своего ребенка более 138 тысяч рублей. Добровольно прийти и пообщаться с приставами мужчина не собирался, на повестки не реагировал, прятался, зачастую по друзьям и знакомым. К тому же он нигде не работал и, по видимому, даже не собирался прилагать усилия к тому, чтобы найти себе официальный источник заработка.

Но при этом злостный алиментщик время от времени посещал собор Николая Чудотворца. Осознавал, что грешен. И вот однажды на телефон судебных приставов позвонили. Кассир храма сообщила, что нерадивый родитель находится в храме. Женщина узнала его по фотографии на ориентировке.

Группа быстрого реагирования оперативно прибыла на место. И как только должник вышел из дверей храма, его подхватили под руки и доставили в отдел к приставу-исполнителю. Там поговорили с ним по-хорошему и предупредили: если не исполнит свой отеческий долг перед ребенком, сядет на скамью подсудимых по уголовной статье.

ИСТОЧНИК KP.RU