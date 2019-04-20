В Красноярске задержали таксиста без водительских прав

СЕГОДНЯ 07:50 2019-04-20T07:50:35+03:00

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Накануне в Красноярске ГИБДД проводила рейд «Такси». Как следует из названия, госавтоинспекторы проверяли водителей, осуществляющих пассажирские перевозки. На одной из улиц наряд ДПС остановил автомобиль «Мазда». 35-летний водитель попытался было отрицать, что занимается извозом. Сказал, что везет знакомую по делам.

Но в машине было электронное устройство, на котором отображались заказы поездок. Да и пассажирка подтвердила, что она вызвала водителя через мобильное приложение.

Проверяя документы, дорожные полицейские выяснили, что в июле 2018 года мужчину лишили водительских прав. Однако удостоверение в ГИБДД он не сдал и продолжал, как ни в чем не бывало, ездить на своем авто. Еще и устроился работать таксистом.

За незаконное предпринимательство таксисту придется заплатить штраф в размере 2500 рублей. А за то, что ездил без прав, ему придется отработать 100 часов на благо города.

В пресс-службе ГИБДД «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что с начала этого года в городе выявлены и оштрафованы более 40 водителей, которые занимались пассажирскими перевозками незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU