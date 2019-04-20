Двойное убийство в Красноярске: подозреваемому предлагают сдаться

СЕГОДНЯ 06:52 2019-04-20T06:52:10+03:00

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В Красноярске произошло двойное убийство. Обстоятельства тяжкого преступления уже установлены, но пока не разглашаются в интересах следствия. Также удалось установить и личность подозреваемого. Им является житель краевого центра 1981 года рождения. Мужчина славянской внешности, с короткой стрижкой, рост выше среднего, без особых примет во внешности. Судя по фото, уже был судим.

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правды»-Красноярск рассказали, что на место убийства выезжали начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий и руководитель ГСУ СК Андрей Потапов.

Полиция и следователи обращаются к красноярцам за помощь: всех, кто может оказать содействие в установлении местонахождения мужчины, просьба позвонить по телефонам:

- (391) 245-93-33 или 02.

Также разыскиваемому предлагают добровольно явиться в отдел полиции и сдаться.

Подозреваемому предлагают сдаться добровольно. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU