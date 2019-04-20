В Красноярске свора собак разворотила иномарку в поисках кошки под капотом

СЕГОДНЯ 05:19 2019-04-20T05:22:12+03:00

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В Красноярске свора бродячих собак повредила иномарку. На первый взгляд, как такое возможно? Но когда пострадавший владелец автомобиля выложил фотографии в социальную сеть, в «ЧП-Красноярск», оказалось, что с подобным столкнулся не он один. Бывали и другие подобные случаи.

Мужчина рассказывает, что поначалу и сам подумал, что это дело рук хулиганов, поспрашивал соседей, может, кто видел. И выяснилось, что какой-то котейка вышел погулять во двор, а бродячие собаки его заметили. Кот решил спрятаться под машиной, вот собаки и решили его достать. В результате они вырвали бампер, подкрылки и порвали их. Оторвали и испортили госномер. Вырвали провода шланги и много чего другого.

Мужчине обидно, что теперь предстоят большие затраты, а иск предъявить некому. Однако пользователи паблика дали мужчине совет: за бродячих собак в городе отвечает мэрия. Вот ей нужно предъявлять иск.

О судьбе котейки ничего не известно. Красноярцы переживают, чтобы она избежала печальной участи.

ИСТОЧНИК KP.RU