Более 1 миллиарда рублей господдержки получили аграрии Красноярского края

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-19T14:53:11+03:00

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Аграрии Красноярского края уже в полях Весна в этом году ранняя, поэтому и работы начаты раньше обычного. Посевная на носу, к ней могут приступить уже в начале мая. Об этом рассказал зампредседателя правительства и министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов. К слову, бюджет региона направил сельхозтоваропроизводителя более 1 миллиарда рублей. Это целевые средства - на модернизацию, производство и реализацию молока, на погектарное финансирование и на кадры.

Болевые точки отрасли – рост цен на удобрения (рост до 31 процента) и дизтопливо. Тем не менее аграрии планируют посеять порядка 1,5 миллиона гектаров. Кстати, 1 миллиард рублей – только первый транш, второй (еще более 600 миллионов рублей) сельхозтоваропроизводители к концу апреля. Всего на агропромышленный комплекс края бюджеты разных уровней направят 5,7 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU