Руководство страны высоко оценило результаты работы «Роснефти»

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-19T14:07:24+03:00

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В «Роснефти» сегодня работает 340 тысяч человек, еще 700 тысяч – подрядчики, задействованные в проектах компании. Являясь сердцем российской экономики, компания обеспечивает основные потребности страны в бензинах, дизтопливе, авиационном топливе, всех видах масел, битумах и асфальтах, бункеровочном топливе, мазуте, углеводородном газе, продуктах нефтехимии, полимерных материалах.

За 20 лет работы «Роснефть» в 19 раз! увеличила добычу черного золота, с 12,5 до 230 млн. тонн, газа - в 10 раз, до 67 млрд. кубометров. Сегодня «Роснефть» – это 41% всей нефти, добываемой в России, и 6% - добываемой в мире. И эти результаты высоко оценены руководством страны.

- В компании с благодарностью восприняли высокую оценку руководством страны вклада ее сотрудников в развитие нефтегазовой отрасли. Это - оценка результатов двадцатилетней масштабной работы, в результате которой практически с нуля в конкурентной среде была создана новая уникальная российская компания, вошедшая в десятку глобальных энергетических лидеров, крупнейшая в мире по добыче и запасам среди всех публичных компаний мира, ставшая главным инструментом формирования доходов бюджета РФ, - рассказали в пресс-службе «Роснефти». - За это время окончательно оформлена акционерная структура, создана эффективная организационно-производственная модель, гарантированно обеспечивающая потребности национального рынка и устойчивое позиционирование в глобальной отрасли.

Сегодня на долю «Роснефти» приходится 35% прироста добычи в России и, что принципиально важно, более 75% в Восточной Сибири. «Роснефть» активно осваивает новые месторождения: с 1999 года начата разработка 17 новых крупных месторождений. Общий объем запасов в них - 3 млрд. тонн нефтяного эквивалента. В эту работу инвестировано более 1,5 трлн. рублей. Растет и доля производства моторных моторных топлив «Роснефти» (с 3% в 1999 оду до 38% в 2018-м). При этом компания насыщает бюджет России. С 1999 по 2018 годы доля «Роснефти» в доходах федерального бюджета увеличилась с 8 млрд. до рекордных 4 трлн. рублей - в 500 раз!

- Приобретение пакета «Роснефти» компанией BP в 2013 году стало самой крупной иностранной инвестицией в истории России, - рассказали в компании. - «Роснефть» - единственная российская компания такого масштаба, глубоко интегрированная в мировую экономику. В составе наших акционеров: ВР – один из мэйджоров, QIA – один из крупнейших мировых суверенных инвестфондов, Glencore – крупнейший трейдер, сотни инвестфондов из США, Европы и Азии, десятки тысяч миноритариев по всему миру. Несмотря на санкции, «Роснефть» остаётся катализатором интеграции страны в мировую экономику. С 2014 года компания привлекла более четверти всего объема прямых иностранных инвестиций - 24 млрд $. «Роснефть» в настоящее время – это пример корпоративной ответственности перед государством и его гражданами.

ВАЖНО

Компания особо отмечает внимание, оказанное руководством страны конкретному вкладу сотрудников на ключевых участках производства: «РН-Ванкор», «РН-Юганскнефтегаз» - крупнейший актив, на котором благодаря новейшим технологиям удалось увеличить добычу, «РН-Няганьнефтегаз», «Уватнефтегаз», входящие в число базовых активов, обеспечивающих основу производства Компании; «Таас-Юрях нефтегазодобыча», «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» - новые перспективные активы, «Роспан» - ключевой актив, находящийся на стадии ввода в эксплуатацию и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU