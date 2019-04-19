Учителю-педофилу дали 13 лет лишения свободы и запретили заниматься педагогикой

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-19T12:43:33+03:00

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Педофил, который орудовал в одной из школ Абакана, отправится за решетку на 13 лет. Как рассказали в СУ СКР по Хакасии, 27-летний мужчина пользовался беззащитностью своих жертв и совершал с ними насильственные действия сексуального характера – таких фактов два. Также установлен факт развратных действий. Во всех случаях страдали дети, не достигшие 14-летнего возраста.

- Приговором суда наказание бывшему педагогу определено в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей в детских дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных, сезонных оздоровительных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей на срок 10 лет, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

ИСТОЧНИК KP.RU