Неунесенные ветром: шторм помешал редким птицам найти дорогу к гнездовью

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-19T11:31:44+03:00

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Редкая птица долетит до Севера, к месту гнездовья, в такой штормовой ветер. Вторые сутки он гуляет по территории Красноярского края со скоростью до 30 метров в секунду. Вот пролетные птицы и задержались в Горном лесничестве парка «Шушенский бор» - пережидают непогоду.

Пеночка-теньковка Фото: Сергей Чумаков, Шушенский бор

К тому же, в районе парка сейчас обильный снегопад.

- Старший государственный инспектор национального парка «Шушенский бор» Сергей Чумаков зафиксировал на камеру фотофакт: непогода заставила задержаться в Горном лесничестве парка редких для этой территории птиц, обычно считающихся пролетными. Среди них варакушка, красноспинная горихвостка, лапландский подорожник, овсянка-ремез, певчий дрозд и другие пернатые, - рассказали в пресс-службе Шушенского бора.

Красноспинная горихвостка Сергей Чумаков, Шушенский бор

Как только циклон уйдет, перелетные гости отправятся восвояси, к местам своих гнездовий.

ИСТОЧНИК KP.RU