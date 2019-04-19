Младенца спас сожитель! В Ачинске мать жестоко трясла и швыряла в кроватку 2-месячную девочку

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-19T08:47:40+03:00

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В Ачинске едва не закончилась трагедией история 2-месячной девочки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю. Ребенка жестоко трясла и швыряла с силой в кроватку родная мать. А спас малышку сожитель женщины, который не является отцом ребенка. Между тем жизнь ребенка висела на волоске – травмы били очень серьезными. Возбуждено уголовное дело.

- В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что обвиняемая, осведомленная о том, что ребенок находится в опасном для жизни состоянии, не приняла мер к оказанию медицинской помощи и госпитализации, - рассказали в следствии. - По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Мать поместили в СИЗО и лишили родительских прав. Малышка отправлена в детский дом.

ИСТОЧНИК KP.RU