В Красноярске запустили мобильное приложение для оплаты автобусов

СЕГОДНЯ 08:09 2019-04-19T08:09:48+03:00

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Оплатить проезд в общественном транспорте Красноярска теперь можно с помощью мобильного устройства. Достаточно установить на него приложение «Транспорт Красноярска». Оно доступно в Apple Store и Google Play. Наклейки с QR-кодом размещены в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев. Деньги будут списываться с банковской карты, привязанной к мобильнику.

Как рассказали в администрации Красноярска, сервис планируют улучшать. К примеру, в дальнейшем в приложении появится возможность оставить свое пожелание или предложение, а также написать жалобу перевозчику. Кроме того, приложение позволяет контролировать транспортные расходы. Пока с его помощью можно оплатить проезд только в муниципальном транспорте. Впрочем, это не значит, что кондукторы исчезнут из транспорта. Всегда можно оплатить дорогу мелочью или транспортной картой.

ИСТОЧНИК KP.RU