Пьяный водитель иномарки протаранил стену аптеки в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:05 2019-04-19T07:05:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Глубокой ночью в Красноярске пьяный водитель Nissan на всей скорости влетел в здание жилой пятиэтажке, на первом этаже которой располагается аптека. Основной удар пришелся как раз на нее. Авария произошла на улице 60 лет Октября, сообщили пользователи соцсетей.

Очевидцы ДТП уверяют, что в момент столкновения водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Как он чувствует себя сейчас – неизвестно. Сообщается, что с места аварии его госпитализировали медики с тяжелыми травмами. Помимо пьяного лихача пострадавших нет. Поскольку авария произошла ночью, на на тротуаре, ни в помещении аптеки не было ни души. В дневное время здесь, как правило, очень многолюдно, пешеходов масса.

Все обстоятельства и детали аварии выясняют сотрудники ГИБДД. По итогам проверки будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU