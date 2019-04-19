2019-04-19T07:05:47+03:00
Происшествия

Пьяный водитель иномарки протаранил стену аптеки в Красноярске

ДТП случилось на 60 лет Октября
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Глубокой ночью в Красноярске пьяный водитель Nissan на всей скорости влетел в здание жилой пятиэтажке, на первом этаже которой располагается аптека. Основной удар пришелся как раз на нее. Авария произошла на улице 60 лет Октября, сообщили пользователи соцсетей.

Очевидцы ДТП уверяют, что в момент столкновения водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Как он чувствует себя сейчас – неизвестно. Сообщается, что с места аварии его госпитализировали медики с тяжелыми травмами. Помимо пьяного лихача пострадавших нет. Поскольку авария произошла ночью, на на тротуаре, ни в помещении аптеки не было ни души. В дневное время здесь, как правило, очень многолюдно, пешеходов масса.

Все обстоятельства и детали аварии выясняют сотрудники ГИБДД. По итогам проверки будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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