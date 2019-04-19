Из-за штормового ветра в Красноярске отказали светофоры

СЕГОДНЯ 06:32 2019-04-19T06:32:48+03:00

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Штормовой ветер навел беспорядок в Красноярске. Помимо обрушенных столбов и оборванных линий электропередач есть еще одна неприятность, на которую особенное внимание стоит обратить водителям, - отказали светофоры.

Как сообщают пользователи паблика «Город Красноярск», не работают светофоры на следующих участках: Свердловская, 76, Свердловская – Сибирская, Свердловская – Базайская, Свердловская, 139, Калинина – ост. «Пожарная часть», Калинина, 90, Калинина – Бугач, Калинина, 79 (ост. «База УМТС»), Тельмана, 15 (28в), Говорова, 48 – ост. к/т Звездный.

Красноярцы сообщают, что специалисты уже оперативно устраняют неполадки.

Напомним, что больше суток в городе хозяйничал штормовой ветер, скорость которого достигала 30 метров в секунду. Утром 19 апреля ветер несколько поутих. Самыми крупными разрушениями власти города называют вырванные с корнем столбы на проспекте Металлургов.

ИСТОЧНИК KP.RU