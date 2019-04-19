В Красноярск на выходных придет потепление

СЕГОДНЯ 04:08 2019-04-19T04:08:15+03:00

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Ледяной штормовой ветер вот уже вторые сутки хозяйничает в Красноярске, центральных и южных районах края. Но, к счастью, долгожданное тепло не за горами.

По информации синоптиков, предстоящие выходные будут теплыми и безветренными. Хотя днем в пятницу, 19 апреля, воздух прогреется до плюс 3 градусов, ночь пятницы также холодная – до минус 5. В субботу же столбики термометров покажут уже до плюют 7 – 9 градусов. Суббота ожидается солнечной. Ветра метеорологи также не обещают.

21 апреля ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью – около 0 градусов, днем – до плюс 8. Погода будет безветренной.

Напомним, что в два последних дня в Красноярске и крае хозяйничает штормовой ветер. Порывы западного ветра достигают 30 метров в секунду. О шторме спасатели ГУ МЧС по Красноярскому краю предупредили за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU