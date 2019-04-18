Отстояли от огня: под Красноярском едва не загорелась целая деревня
Еще одна неприятность, которую преподнес штормовой ветер сегодня, 18 апреля. Красноярцев, живущих на улицах Калинина и Норильской, испугало пламя, которое появилось после заката со стороны деревни Минино. Деревня почти вплотную примыкает к окраине города, а в ночи трудно разобрать, что конкретно горит. Судя по силе огня, это вполне могли быть жилые дома. Поначалу наблюдавшие за этим жители новостроек так и подумали.
Отстояли от огня: под Красноярском едва не загорелась целая деревня.
К счастью, это оказалось не так. На самом деле горела трава за деревней. Ни один жилой дом не пострадал, сообщили в МЧС. Несмотря на ветер, спасателям удалось справиться с огнем. Тем не менее, они планируют дежурить там до утра.
Фото: Андрей СКВОРЦОВ
«Мининцам спасибо огромное, огонь до кладбища дошёл, отбили! Подожгли от озера где дамба в Минино ветром пошло по полям в сторону мясокомбината! Ветер очень сильный и ледяной пожарные герои красавцы, в основном сильно горит мусор который плохие человеки в поле сваливали, до дома родителей не дошло пламя метров 100!» - сообщил подробности один из пользователей паблика «ЧП-Красноярск».
Фото: подписчики КП-Красноярск
Обсуждая видео и фотографии, красноярцы искренне переживают за жителей деревни. И возмущены теми, кто, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжает поджигать сухую траву.
Сильный пожар около Красноярска..
ИСТОЧНИК KP.RU