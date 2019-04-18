2019-04-18T19:41:11+03:00
Происшествия

Отстояли от огня: под Красноярском едва не загорелась целая деревня

Зарево было видно на дальнем конце города [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Отстояли от огня: под Красноярском едва не загорелась целая деревня. Фото: соцсетиОтстояли от огня: под Красноярском едва не загорелась целая деревня. Фото: соцсети
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Еще одна неприятность, которую преподнес штормовой ветер сегодня, 18 апреля. Красноярцев, живущих на улицах Калинина и Норильской, испугало пламя, которое появилось после заката со стороны деревни Минино. Деревня почти вплотную примыкает к окраине города, а в ночи трудно разобрать, что конкретно горит. Судя по силе огня, это вполне могли быть жилые дома. Поначалу наблюдавшие за этим жители новостроек так и подумали.

Отстояли от огня: под Красноярском едва не загорелась целая деревня.

К счастью, это оказалось не так. На самом деле горела трава за деревней. Ни один жилой дом не пострадал, сообщили в МЧС. Несмотря на ветер, спасателям удалось справиться с огнем. Тем не менее, они планируют дежурить там до утра.

Фото: Андрей СКВОРЦОВ

Фото: Андрей СКВОРЦОВ

«Мининцам спасибо огромное, огонь до кладбища дошёл, отбили! Подожгли от озера где дамба в Минино ветром пошло по полям в сторону мясокомбината! Ветер очень сильный и ледяной пожарные герои красавцы, в основном сильно горит мусор который плохие человеки в поле сваливали, до дома родителей не дошло пламя метров 100!» - сообщил подробности один из пользователей паблика «ЧП-Красноярск».

Фото: подписчики КП-Красноярск

Фото: подписчики КП-Красноярск

Обсуждая видео и фотографии, красноярцы искренне переживают за жителей деревни. И возмущены теми, кто, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжает поджигать сухую траву.

Сильный пожар около Красноярска..

ИСТОЧНИК KP.RU

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