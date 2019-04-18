2019-04-18T17:54:15+03:00
Общество

В Красноярске под нужды Универсиады вырубили 89 тысяч деревьев

Посадили только 54 тысячи
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске под нужды Универсиады вырубили 89 тысяч деревьевВ Красноярске под нужды Универсиады вырубили 89 тысяч деревьевФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске под объекты Универсиады было снесено около 89 тысяч деревьев. Им на замену в 2016 – 2018 годах было высажено 54 тысячи деревьев. За 12 тысяч деревьев город получил компенсацию деньгами в бюджет. Еще 22 тысячи деревьев не успели посадить в 2018 году, они будут высажены в этом. Такие цифры прозвучали сегодня, 18 апреля, в Горсовете на заседании рабочей группы по совершенствованию работы местного самоуправления в части озеленения Красноярска.

Проблема в том, что вырубали под объекты Универсиады взрослые деревья. А высаживали молодые саженцы. При этом процент молодых деревьев и кустарников погибает в первый же год. Усугубляет ситуацию и то, что в договорах с подрядчиками существует условие, когда они должны в течение трех лет ухаживать за ними, поливать. Горожане не раз возмущались: «посадили и бросили».

По мнению депутатов, подрядчиков нужно обязать отчитываться в том, как они заботятся о высаженных ими деревьях и кустарниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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