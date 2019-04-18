2019-04-18T17:22:47+03:00
Происшествия

В Туве скончался полуторагодовалый ребенок, выпавший из окна третьего этажа

А ведь в квартире находилось несколько взрослых
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве скончался полуторагодовалый ребенок, выпавший из окна третьего этажаВ Туве скончался полуторагодовалый ребенок, выпавший из окна третьего этажаФото: Мария ЛЕНЦ
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В детской больнице Кызыла скончался ребенок, который выпал из окна квартиры третьего этажа. Трагедия случилась накануне, 17 апреля. В пресс-службе тувинского следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что днем в квартире находились отец ребенка и еще несколько человек. Окно спальни было раскрыто на проветривание, малыш играл там. Только на несколько секунд он остался без присмотра взрослых, этого хватило, чтобы он взобрался на подоконник и затем выпал вниз.

Врачи пытались спасти пострадавшего, но, несмотря на их усилия, ребенка спасти не удалось, около 22 часов он умер. Об этом руководство медицинского учреждения тут же оповестило полицию. Дело забрал следственный комитет, сейчас идет доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют не оставлять детей возле открытых окон – это источник повышенной опасности. У детей еще не выработан инстинкт самосохранения, поэтому трагедии происходят так часто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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