В Красноярске на Высотной запретят поворот налево
В Красноярске на улице Высотной планируют изменить схему движения на перекрестке с улицей Можайского. В администрации города поясняют: это необходимая мера, ее вводят для того, что снизить концентрацию дорожно-транспортных происшествий. В последнее время на этом перекрестке участились случаи аварий, когда водители по незнанию правил или из халатности не уступают друг другу дорогу.
Итак, что изменится:
- при движении со стороны центра города водители не смогут поворачивать налево на Можайского
- выезжая с улицы Можайского, водители должны будут уступать дорогу.
Новая схема будет введена с 00.00 часов 9 мая 2019 года и будет действовать постоянно. Там будут установлены соответственные дорожные знаки.
Добавим, что администрация города продолжает работу по модернизации транспортных потоков для снижения уровня аварийности и заторов на улицах Красноярска.
ИСТОЧНИК KP.RU