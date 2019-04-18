В Красноярске на Высотной запретят поворот налево

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-18T17:18:58+03:00

В мэрии пояснили: все это для снижения аварийности

Изменить размер текста: A A

В Красноярске на улице Высотной планируют изменить схему движения на перекрестке с улицей Можайского. В администрации города поясняют: это необходимая мера, ее вводят для того, что снизить концентрацию дорожно-транспортных происшествий. В последнее время на этом перекрестке участились случаи аварий, когда водители по незнанию правил или из халатности не уступают друг другу дорогу.

Итак, что изменится:

- при движении со стороны центра города водители не смогут поворачивать налево на Можайского

- выезжая с улицы Можайского, водители должны будут уступать дорогу.

Новая схема будет введена с 00.00 часов 9 мая 2019 года и будет действовать постоянно. Там будут установлены соответственные дорожные знаки.

Добавим, что администрация города продолжает работу по модернизации транспортных потоков для снижения уровня аварийности и заторов на улицах Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU