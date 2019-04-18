Красноярские перевозчики хотят отказаться от кондукторов в автобусах

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-18T16:40:57+03:00

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Некоторые коммерческие красноярские перевозчики недовольны переходом на безналичную оплату проезда пассажирами через банковские карты. Собственно, претензии не к самой идее – как раз наоборот, ведь это для удобства пассажиров.

Перевозчиков смущает, что им приходятся платить комиссию, причем дважды. Первый раз – Сбербанку, который предоставляет услугу эквайринга, она составляет 1,6 % с каждой транзакции. И вторая комиссия – муниципальному предприятию «Красноярскавтотранс», который закупил терминалы для автобусов, – по 60 копеек. Итого перевозчики получают уже не 26 рублей с каждой поездки пассадиров, а на рубль меньше.

Некоторые перевозчики заявляют, что нашли другой банк и собираются работать с ним напрямую, там комиссия за обслуживание в два раза меньше. Нужно будет только приобрести стационарные терминалы (которые прикрепляют в салонах автобусов) и тогда можно будет отказаться на кондукторах. Стоимость таких терминалов – около 30 тысяч рублей. Учитывая зарплату кондукторов, они окупят затраты уже через пару месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU