2019-04-18T16:04:59+03:00
Происшествия

В Красноярском крае родственники сделали мужчине смертельный укол

Такой версии придерживаются следователи
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае родственники сделали мужчине смертельный уколВ Красноярском крае родственники сделали мужчине смертельный уколФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Партизанской районной больнице при странных обстоятельствах умер 65-летний мужчина. Теперь этим делом занимаются следователи. В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали предварительную версию уголовного дела, возбужденного по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

10 декабря прошлого года мужчина попал в больницу с подозрением на инфаркт. Два дня он пробыл там, потом посчитал, что ему стало лучше, и покинул медицинское учреждение под свою ответственность.

Однако дома состояние его ухудшилось и на «Скорой» его вновь привезли в больницу. Сделали операцию по поводу флегмоны бедра (гнойное воспаление). 16 декабря пациент скончался. Врачи обратили внимание, что на теле у мужчины имелся след от инъекции препарата в правое бедро, который воспалился. Однако медработники как один уверяют, никто из них укол мужчине в это место не ставил.

Следствие рассматривает версию, что инъекцию мужчине мог поставить кто-то из родственников, когда он находился дома. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туве скончался полуторагодовалый ребенок, выпавший из окна третьего этажа
В Красноярске на Высотной запретят поворот налево
Красноярские перевозчики хотят отказаться от кондукторов в автобусах
Завтра в Красноярске помоют Ленина
На юге Красноярского края ветер сбросил крышу банка прямо на автомобиль с людьми
На севере Красноярского края поймали браконьера с мешком осетров
В Красноярске порывом ветра уронило два столба – прямо на проспект Металлургов
Жителей Советского района приглашают на необычный субботник
Красноярский губернатор уходит в отпуск
В Красноярске руководителя комбината питания арестовали за хищение 1,9 миллионов рублей
За кладбища и крематорий Красноярска взялась прокуратура
«Русский Уголь» сообщил о росте добычи каменного угля на 11%
В аэропорту Красноярская экстренно сел самолет, на котором летел приморский губернатор
Число акционеров ВТБ в Сибири увеличилось на четверть
В Красноярском крае огромный алабай без намордника напал на спортсменку
В красноярском зоопарке белым медведям в бассейн выпустили живую рыбу