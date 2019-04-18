В Красноярском крае родственники сделали мужчине смертельный укол

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-18T16:04:59+03:00

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В Партизанской районной больнице при странных обстоятельствах умер 65-летний мужчина. Теперь этим делом занимаются следователи. В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали предварительную версию уголовного дела, возбужденного по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

10 декабря прошлого года мужчина попал в больницу с подозрением на инфаркт. Два дня он пробыл там, потом посчитал, что ему стало лучше, и покинул медицинское учреждение под свою ответственность.

Однако дома состояние его ухудшилось и на «Скорой» его вновь привезли в больницу. Сделали операцию по поводу флегмоны бедра (гнойное воспаление). 16 декабря пациент скончался. Врачи обратили внимание, что на теле у мужчины имелся след от инъекции препарата в правое бедро, который воспалился. Однако медработники как один уверяют, никто из них укол мужчине в это место не ставил.

Следствие рассматривает версию, что инъекцию мужчине мог поставить кто-то из родственников, когда он находился дома. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU