На севере Красноярского края поймали браконьера с мешком осетров

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-18T13:52:04+03:00

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На Таймыре полицейские задержали подозреваемого в незаконной ловле рыбы. 49-летний житель поселка Байкаловск (есть такой на севере края) попался с поличным. В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что сообщение о незаконной ловле в ОМВД района поступило от пограничных войск ФСБ. Когда правоохранителя нагрянули к подозреваемому домой, то в гараже нашли все его припасы: 26 замороженных осетров. Тут же были и две сети, которыми он их ловил.

Енисейский осетр занесен в Красную книгу, его вылов запрещен в любое время года вообще, всем. Так что аргумент «для себя ловил» в данном случае не работает. Сумма ущерба, нанесенного в результате незаконного вылова, превысила 4,1 миллиона рублей.

Дознаватели завели на злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ (незаконные добыча водных биологических ресурсов). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU