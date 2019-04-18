2019-04-18T05:06:28+03:00
Общество

В Лесосибирске по требованию министерства экологии края прикрыли две лесопилки

За неправильную утилизацию отходов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Лесосибирске по требованию министерства экологии края прикрыли две лесопилкиВ Лесосибирске по требованию министерства экологии края прикрыли две лесопилкиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Лесосибирске по требованию инспекторов министерства экологии и рационального природопользования края приостановили деятельность двух лесоперерабатывающих производств. Нарушителей выявили в ходе рейдов. Данные мероприятия были согласованы с прокуратурой края, сообщили в пресс-службе министерства.

На одном предприятии не была оборудована специальная площадка для отходов лесопиления, опилки лежали прямо на промплощадке. Кроме того, проверяющие обнаружили следы горения горбыля недалеко от цеха. У руководства компании есть 60 дней, чтобы выполнить требования минэкологии.

На втором предприятии нарушения те же самые – по хранению отходов. Там результаты проверки еще только переданы Лесосибирский городской суд.

Напомним, что именно из-за неправильного хранения отходов лесопилок в мае 2017 года огнем были уничтожены более 130 домов в Лесосибирске и Канске. Без крыши над головой остались более 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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