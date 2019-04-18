2019-04-18T04:46:17+03:00
Происшествия

В Красноярском крае депутат и ее мать получили срок за мошенничество с недвижимостью

Они незаконно приобрели квартиру и двухэтажный особняк
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае депутат и ее мать получили срок за мошенничество с недвижимостьюВ Красноярском крае депутат и ее мать получили срок за мошенничество с недвижимостьюФото: Мария ЛЕНЦ
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В Богучанском районе завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении председателя районного Совета и ее матери. Обе женщины признаны виновными в мошенничестве и получили срок. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, глава местного депутатского корпуса вместе с 75-летней матерью незаконно получили жилищную субсидию в размере более миллиона рублей по программе переселения граждан «Север-Юг». На эти деньги они приобрели квартиру в Красноярске.

До этого осужденная работала начальником управления образования администрации Богучанского района. И тогда сумела оформить право собственности на двухэтажный жилой дом площадью около 140 квадратных метров и земельный участок, стоимостью более 2 миллионов рублей. Сначала – на своего водителя, затем – на свою мать.

Во время следствия обе женщины во всем признались. Одной вынесен приговор - 6 лет лишения свободы условно, второй – 3 года. Имущество, которое они получили незаконно, арестовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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