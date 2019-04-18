2019-04-18T04:27:49+03:00
Происшествия

В Хакасии погибла известная минусинская певица

Машину, на которой она ехала, занесло, девушка вылетела через лобовое стекло
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии погибла известная минусинская певица. Фото: УГИБДД по ХакасииВ Хакасии погибла известная минусинская певица. Фото: УГИБДД по Хакасии
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В Хакасии погибла известная минусинская певица Алена Кузьмина, солистка группы Electric Babble. Эта синти-поп-группа, исполняющая авторские песни на английском языке, она должна быть хедлайнером местного рок-фестиваля, назначенного на 20 апреля. В связи с трагедией организаторы отменили мероприятие.

В пресс-службе УГИБДД по Хакасии «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности. ДТП произошло на автотрассе «Енисей» вечером 16 апреля, в районе Братского моста. Девушка ехала за рулем своего автомобиля Daewoo Matiz и не справилась с управлением. Иномарка несколько раз перевернулась, водитель вылетела через лобовое стекло и получила травмы, несовместимые с жизнью. Певица скончалась в машине «Скорой помощи», когда ее везли в больницу.

Причинами аварии в совокупности могут быть превышение скорости и погодные условия: накануне трагедии там выпал снег, дорожное полотно было скользким. К тому же, по всей вероятности, девушка не была пристегнута ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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