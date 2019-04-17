СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-17T15:24:28+03:00

В Красноярске для малышей и их родителей устраивают Сенсорный День Фото: предоставлено организаторами праздника

Это большой тест-драйв всего, что так любят дети и взрослые!

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В Красноярске для малышей и их родителей устраивают Сенсорный День – это самый настоящий праздник с дружеской и творческой атмосферой. Ребятишки смогут вдоволь наиграться, а заодно и развить необходимые навыки. Например, попробуют в деле разнообразные виды песка, поиграют на музыкальных инструментах, займутся рисованием (кстати, рисовать можно будет даже… самокатом!).

- И все это не просто развлечения - это работа с обоими полушариями мозга, развитие моторики, это сенсорное погружение и социальная активность. #сенсоридень - отличная возможность для тех родителей, кто хочет определиться с развивающими материалами и игрушками для ребенка! – рассказали организаторы праздника.

Что касается родителей, то и им будет чем заняться. Например, можно пообщаться со всеми специалистами дошкольных, образовательных и творческих центров лично или самостоятельно протестировать игрушки и материалы для творчества.

Приходите, не пожалеете! Количество билетов ограничено.

Билеты можно приобрести у Елены: 8 (923) 311-0225.

ИСТОЧНИК KP.RU