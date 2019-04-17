2019-04-17T15:04:26+03:00
Общество

На Красноярск надвигается штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду

МЧС предупреждает, что возможны палы сухой травы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На Красноярск надвигается штормовой ветер с порывами до 30 метров в секундуНа Красноярск надвигается штормовой ветер с порывами до 30 метров в секундуФото: Мария ЛЕНЦ
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Спасатели предупредили, что на Красноярск надвигается штормовой западный ветер, скорость которого может достигать 30 метров в секунду. Ожидается он 18 апреля. В ГУ МЧС по Красноярскому краю говорят, при таких погодных условиях особенно опасны палы травы, а обстановка с пожарами и так в регионе непростая. Этому способствует сухая погода.

- В ветреную погоду даже незначительные возгорания принимают гигантские размеры, тушение огня выходит из-под контроля, и он угрожает жизни людей, - предупредили в пресс-службе регионального главка МЧС. - Несоблюдение требований пожарной безопасности влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Крайне опасны поджоги сухой травы. Порывы ветра разносят огонь моментально и на большие расстояния. От безобидного сжигания мусора или прошлогоднего сухостоя возникает угроза загорания жилья и объектов экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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