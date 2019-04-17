КрасЖД поменяет расписание поездов из-за ремонта путей

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-17T14:28:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярская железная дорога вносит корректировки в расписание поездов. Об этом стало известно сегодня. Изменения связаны с ремонтом пути на перегоне Балай – Уяр (восточное направление).

Известно, что на время ремонта перестанет курсировать экспресс 6902-6912/6911-6901 Красноярск – Иланская – Красноярск. Это тот самый поезд, который ранее отправлялся из Красноярска в 9.36, в Иланской был в 14.26. В обратном направлении отправлялся в 14.50, а в Красноярске был в 19.42. С 23 по 25 апреля он отменен. КрасЖД и «Краспригород» приносят пассажирам извинения за неудобства. Учитывайте эту информацию и, пожалуйста, не забывайте уточнить расписание поездов - это сэкономит ваше время и позволит избежать проблем с тем, как добраться до нужного пункта назначения.

Сделать это можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД»: 8 800 775-00-00 и на сайте компании «Краспригород».

ИСТОЧНИК KP.RU