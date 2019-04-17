2019-04-17T14:26:12+03:00
Общество

Tele2, «Ростелеком» и Nokia протестировали IoT для ЖКХ

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Тестовая сеть передачи данных была развернута на базе инфраструктуры Tele2 с использованием технических решений Nokia. Показания со счетчиков передавались на сервер энергосбытовых компаний, в ходе испытаний использовались модемы со встроенными SIM-картами «Ростелекома». Инфраструктура позволила скомбинировать виртуализованное облачное пакетное ядро Nokia, ресурсы сетей радиодоступа Tele2 и транспортной сети «Ростелекома» с конечным оборудованием отечественных поставщиков.

В пилотной зоне использовалась технология NB-IoT, которая обеспечивает подключение большого количества IoT-устройств через радиосеть Tele2. За счет оптимизации энергопотребления технология гарантирует длительную автономную работу абонентских устройств.

Схема: Tele2

Схема: Tele2

Результаты тестов доказали эффективность автоматизации передачи показаний: энергосбытовые компании получат высокий экономический эффект, а пользователи – комфорт при расчетах за электричество.

Партнеры установили возможность экономически эффективного подключения электросчетчиков, работающих через радиодоступ в лицензируемых диапазонах, проанализировали особенности различных элементов IoT-решения и требования к качественной работе устройств в условиях плотной городской застройки. Участники испытаний также определили наиболее эффективные способы развертывания решения на инфраструктуре Tele2 и «Ростелекома».

ИСТОЧНИК KP.RU

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