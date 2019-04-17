2019-04-17T13:39:11+03:00
Экономика

Красноярцы массово продают дачные участки

Количество предложений о продаже за год увеличилось на треть
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцы массово продают дачные участкиКрасноярцы массово продают дачные участкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Эксперты портала N1.RU проанализировали количество предложений на рынке недвижимости, касающихся продажи объектов в дачных и садовых обществах. По их данным, в Красноярске резко выросло количество предложений – примерно на треть, с 318 - в прошлом году до 422 - в этом.

Бьют рекорды по предложениям Емельяновский и Березовский районы – точнее те их участки, которые прилегают к краевому центру. Однако неоспоримым лидером остается Красноярск – здесь больше всего продают дач. Поскольку предложений много, цена естественным образом упала – «рынок покупателя». Аналитики говорят, что в среднем стоимость снизилась на 8 процентов (до 736 тысяч рублей) за средний объект. При этом выбор богатый – от летних домиков до капитальных коттеджей, в которых без проблем можно жить круглый год. Многие именно их и предпочитают: с одной стороны, - они за чертой города, можно сказать, на природе; с другой - на достаточно близком расстоянии, чтобы при случае приехать в Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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