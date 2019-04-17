2019-04-17T11:10:13+03:00
Конкурсы и тесты

В Красноярском крае дети рисуют героев Великой Отечественной войны

На работы ребят можно посмотреть на сайте «Комсомолки» на странице конкурса «Все о той весне»
Ирина КИРШЕВА
Поделиться:
Встреча с ветеранами Фото: личный архив участницы конкурса Марии МамунинойВстреча с ветеранами Фото: личный архив участницы конкурса Марии Мамуниной
Изменить размер текста:

С каждым годом все меньше ветеранов Великой Отечественной войны остается рядом с нами. И прибавляется портретов в колонне «Бессмертного полка». Фронтовики уходят и уносят с собой события страшной войны – Великой Отечественной. А нам остается помнить то о, чем они рассказывали и никогда не забывать. В советские годы дети ничего не знали о персонажах комиксов – человеке-пауке, Халке или Росомахе. Для них настоящими героями были ветераны. А потому на встречи с этими удивительными людьми, отстоявшими мир, ребята всегда бежали с удовольствием.

- Я выросла в маленьком поселке, - вспоминает красноярка Ольга. – В нем тогда жили около десяти ветеранов. С каждым из них в библиотеке или школе устраивали встречи. И всегда не было свободных мест. Школьники толпились даже в дверях. Особенно запомнились рассказы дяди Вани. Он был водителем во время войны и ездил по той самой Дороге жизни блокадного Ленинграда. Представляете, какие истории он нам рассказывал? Да мы просто слушали, открыв рот, а потом долго не отпускали его, все спрашивали и спрашивали что-то. А потом шли, после встречи и говорили: «А ведь через много лет ветеранов не станет, кто детям будет про войну рассказывать?». И вздыхали.

Сейчас еще живы ветераны. Их мало. И на встречи со школьниками они ходят реже. Здоровье не позволяет. Но дети знают. Да просто их родители, выросшие на фронтовых рассказах, помнят об ужасах войны. Они и рассказывают об этом уже своим детям. Потому что нелья об этом забывать!

И вот сейчас на сайте «Комсомольская правда» стартовал конкурс детских рисунков «Все о той весне». Принять в нем участие могут дети из Красноярского края. Можно рисовать все, что касается Великой Отечественной войны и Дня Победы.

Например, 6-летняя Маша Мамунина из Красноярска нарисовала как раз встречу ветеранов с детьми. Девочка сумела очень тонко изобразить важные детали, поймать эмоции. С какой мудростью, теплотой и любовью смотрят ветераны на веселых и шумных ребят. Очень трогательно.

Как принять участие в конкурсе?

Если самая главная часть работы выполнена и рисунок готов, нужно его сфотографировать и загрузить на страницу конкурса. И здесь нашим иным конкурсантам может понадобиться помощь взрослых.

Уважаемые родители, воспитатели и педагоги, убедительная просьба - в строке ФИО укажите имя автора работы (ребенка), не свою. В других строках напишите контактный телефон, электронную почту и место жительства (на сайте не указывается). В описании можете добавить номер детского сада, школы или гимназии и поздравительные слова в честь праздника.

По итогам голосования победителями станут 5 участников, еще 5 – это выбор партнеров конкурса и редакции «Комсомольская правда».

Во время торжественного награждения каждый финалист получит памятный подарок и диплом.

ЭТАПЫ КОНКУРСА:

С 11 апреля по 5 мая (включительно)- прием работ;

С 6 по 12 мая (включительно) – голосование;

13 мая – подведение итогов;

15 мая – торжественное награждение победителей.

ВАЖНО!

Педагоги, направившие работы своих воспитанников, после окончания конкурса смогут скачать памятные дипломы на сайте kp.ru.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24