В Красноярском крае дети рисуют героев Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-17T11:10:13+03:00

На работы ребят можно посмотреть на сайте «Комсомолки» на странице конкурса «Все о той весне»

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С каждым годом все меньше ветеранов Великой Отечественной войны остается рядом с нами. И прибавляется портретов в колонне «Бессмертного полка». Фронтовики уходят и уносят с собой события страшной войны – Великой Отечественной. А нам остается помнить то о, чем они рассказывали и никогда не забывать. В советские годы дети ничего не знали о персонажах комиксов – человеке-пауке, Халке или Росомахе. Для них настоящими героями были ветераны. А потому на встречи с этими удивительными людьми, отстоявшими мир, ребята всегда бежали с удовольствием.

- Я выросла в маленьком поселке, - вспоминает красноярка Ольга. – В нем тогда жили около десяти ветеранов. С каждым из них в библиотеке или школе устраивали встречи. И всегда не было свободных мест. Школьники толпились даже в дверях. Особенно запомнились рассказы дяди Вани. Он был водителем во время войны и ездил по той самой Дороге жизни блокадного Ленинграда. Представляете, какие истории он нам рассказывал? Да мы просто слушали, открыв рот, а потом долго не отпускали его, все спрашивали и спрашивали что-то. А потом шли, после встречи и говорили: «А ведь через много лет ветеранов не станет, кто детям будет про войну рассказывать?». И вздыхали.

Сейчас еще живы ветераны. Их мало. И на встречи со школьниками они ходят реже. Здоровье не позволяет. Но дети знают. Да просто их родители, выросшие на фронтовых рассказах, помнят об ужасах войны. Они и рассказывают об этом уже своим детям. Потому что нелья об этом забывать!

И вот сейчас на сайте «Комсомольская правда» стартовал конкурс детских рисунков «Все о той весне». Принять в нем участие могут дети из Красноярского края. Можно рисовать все, что касается Великой Отечественной войны и Дня Победы.

Например, 6-летняя Маша Мамунина из Красноярска нарисовала как раз встречу ветеранов с детьми. Девочка сумела очень тонко изобразить важные детали, поймать эмоции. С какой мудростью, теплотой и любовью смотрят ветераны на веселых и шумных ребят. Очень трогательно.

Как принять участие в конкурсе?

Если самая главная часть работы выполнена и рисунок готов, нужно его сфотографировать и загрузить на страницу конкурса. И здесь нашим иным конкурсантам может понадобиться помощь взрослых.

Уважаемые родители, воспитатели и педагоги, убедительная просьба - в строке ФИО укажите имя автора работы (ребенка), не свою. В других строках напишите контактный телефон, электронную почту и место жительства (на сайте не указывается). В описании можете добавить номер детского сада, школы или гимназии и поздравительные слова в честь праздника.

По итогам голосования победителями станут 5 участников, еще 5 – это выбор партнеров конкурса и редакции «Комсомольская правда».

Во время торжественного награждения каждый финалист получит памятный подарок и диплом.

ЭТАПЫ КОНКУРСА:

С 11 апреля по 5 мая (включительно)- прием работ;

С 6 по 12 мая (включительно) – голосование;

13 мая – подведение итогов;

15 мая – торжественное награждение победителей.

ВАЖНО!

Педагоги, направившие работы своих воспитанников, после окончания конкурса смогут скачать памятные дипломы на сайте kp.ru.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU