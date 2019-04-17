СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-17T07:43:56+03:00

С мая в Красноярске изменится схема движения двух автобусных маршрутов Фото: Мария ЛЕНЦ

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Два востребованных среди пассажиров общественного транспорта маршрута с мая изменят схему работы, сообщили в администрации Красноярска. Речь о маршрутах №№ 10 и 90.

При этом «десятка» будет с мая ездить до поселка Энергетиков. Маршрут значительно продлили и добавили несколько остановок - «Шинный перекресток», «Шинный завод», «Мостотряд» и «пос. Энергетики». Убрана остановка «Автовокзал «Восточный». Ежедневно на маршрут будут выходить 14 автобусов, интервал движения – 12 минут. Это позволит пассажирам без проблем добираться до пункта назначения.

Что касается маршрута №90, то и здесь появятся новые остановки, их пять - «ул. Корнетова», «Площадь 50 лет Победы», «Шелковая»\ «Стадион Водник», «Городской архив», «ТЮЗ (ул. Вавилова)». Исключаются остановки: «ул. Затонская», «ТЮЗ (ул. Красноярский рабочий)», «Торговый центр», «Кинотеатр Родина», «Детская библиотека».

ИСТОЧНИК KP.RU