Весь салон смят: в Шарыпово пассажирский автобус столкнулся с локомотивом

СЕГОДНЯ 06:36 2019-04-17T06:36:29+03:00

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Крупная авария случилась сегодня, 17 апреля, в Шарыпово. На переезде около ГРЭС столкнулись пассажирский ЛИАЗ и локомотив. По предварительной информации, пассажиров в автобусе в момент аварии не было. Кабина ЛИАЗа при этом значительно повреждена, вся правая сторона автобуса смята.

В данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства столкновения. После детальной проверки случившегося будет принято процессуальное решение. Местные жители предполагают, что автобус просто застрял при переезде через железнодорожные пути - такое, по их словам, не редкость. Кроме того, машинист, судя по фото с места аварии, предпринял меры экстренного торможения. В противном случае повреждения автобуса были бы более серьезными. О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU