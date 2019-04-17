2019-04-17T06:17:42+03:00
Происшествия

В Красноярском крае поймали браконьера с убитым медведем

Подстреленного зверя обнаружили в доме 33-летнего мужчины
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Полицейские задержали 33-летнего жителя Пировского района Красноярского края в его собственном доме. Сюда их привели в прямом смысле слова кровавые следы, которые нашел инспектор охотнадзора. Мужчина делал обход территории и наткнулся на берлогу косолапого, а там все в крови. Зверь, по всей вероятности, не оказал браконьеру никакого, даже малейшего сопротивления, поскольку еще не вышел из спячки.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний местный житель. При осмотре его частного дома обнаружены туша медведя, снегоход, а также пять гладкоствольных охотничьих ружей различного калибра, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На браконьера завели уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). Сейчас браконьер под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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