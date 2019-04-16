В Хакасии задержали эксгибициониста, перепугавшего детей на остановке

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-16T16:37:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские патрульно-постовой службы Абакана задержали эксгибициониста. С виду приличный вроде гражданин, 33 года, есть супруга, малолетний ребенок. А такое натворил.

В пресс-службе полиции Хакасии рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что накануне днем в дежурную часть поступило заявление от мамы 11 летней школьницы. Женщина сообщила, что дочка вместе с одноклассницей вышли по окончании занятий из школы и направлялись к автобусной остановке. И там увидели мужчину. Он спустил перед ними штаны и тем самым напугал детей.

Выяснилось, что подозреваемый приехал в Абакан из Алтайского района. Чем он тут занимался, не уточняется. На него завели уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера... совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Максимальная мера наказания в данном случае – до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU