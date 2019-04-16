В Красноярске бойцы Трудового отряда приводят в порядок могилы ветеранов
В Красноярске бойцы Трудового отряда приводят в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Работы в рамках акции «Десант памяти» начались 15 апреля и продлятся две недели – до 30 апреля.
- Ребята уберут мусор и сухую траву, при необходимости вымоют памятные плиты. Мы проводим эту акцию с 2010 года. В прошлом году заявок было много, ребятам удалось убрать больше 150 могил ветеранов, – рассказывает командир Трудового отряда главы города Данила Липатов.
Заявки на благоустройство мест захоронений ветеранов войны жители города могут оставлять с 15 апреля по телефонам центров социального обслуживания:
- Железнодорожный район: 221-33-13
- Кировский: 222-37-15
- Ленинский: 262-09-64
- Октябрьский: 246-75-19
- Свердловский: 233-49-28
- Центральный: 227-36-93
- Советский: 224-23-74.
ИСТОЧНИК KP.RU