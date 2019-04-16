СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-16T16:18:26+03:00

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В Красноярске бойцы Трудового отряда приводят в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Работы в рамках акции «Десант памяти» начались 15 апреля и продлятся две недели – до 30 апреля.

- Ребята уберут мусор и сухую траву, при необходимости вымоют памятные плиты. Мы проводим эту акцию с 2010 года. В прошлом году заявок было много, ребятам удалось убрать больше 150 могил ветеранов, – рассказывает командир Трудового отряда главы города Данила Липатов.

Заявки на благоустройство мест захоронений ветеранов войны жители города могут оставлять с 15 апреля по телефонам центров социального обслуживания:

- Железнодорожный район: 221-33-13

- Кировский: 222-37-15

- Ленинский: 262-09-64

- Октябрьский: 246-75-19

- Свердловский: 233-49-28

- Центральный: 227-36-93

- Советский: 224-23-74.

ИСТОЧНИК KP.RU