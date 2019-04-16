Уроженка Хакасии тайком от мужа вывезла из Германии двух своих малышей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-16T16:06:03+03:00

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Уроженка Абакана тайком от мужа вывезла из Германии двух своих маленьких детей. Видимо, брак с иностранцем оказался не таким счастливым, как хотелось, поэтому россиянка покинула европейское государство и вернулась домой. Спустя время супруг, житель города Балингена, начал искать женщину через российские органы опеки.

В конце концов розыском женщины и детей пришлось заниматься хакасским приставом – беглянка ведь зарегистрирована в Абакане. В пресс-службе хакасского УФССП рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что пристав-розыскник в первую очередь наведался к матери молодой женщины. Та пояснила: дочь приехала к ней еще в июне прошлого года. Домой с детьми она вернулась якобы из-за плохих отношений с отцом ребятишек. Спустя месяц, как только оформила документв (гражданство и паспорт) на себя и детей, она уехала в неизвестном направлении. Связь с матерью поддерживает через скайп.

Приставу удалось переговорить с молодой женщиной. Он объяснил ей последствия ее поступка. Затем было установлено и место ее нахождения – Краснодарский край. Вернули ли детей отцу, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU