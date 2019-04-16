Красноярская прокуратура требует через суд закрыть 20 сайтов, торгующих дипломами

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-16T15:22:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Курагинского района продолжительное время мониторила интернет в поисках различных ресурсов, нарушающих российское законодательство. В черный список попали 20 сайтов, которые предлагали к продаже различные аттестаты и дипломы об образовании.

К услугам покупателей предлагались любые документы любого российского техникума или вуза. А при желании клиента могли прислать хоть сертификат об образовании Гарвардского университета. Понятное дело, что дипломы все липовые, за их использование владельцам грозит штраф, а изготовителям и продавцам – уголовная ответственность.

На днях прокуратура Курагинского района направила в Октябрьский районный суд Красноярска 20 административных исковых заявлений с требованиями о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Аргументировав, что деятельность сайтов незаконна, а размещенная на них информация подрывает авторитет государства, системы образования, побуждает граждан к совершению преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU