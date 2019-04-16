2019-04-16T15:03:10+03:00
Общество

Чиновники красноярской мэрии заставили нечисть и маньяков убирать мусор в городе

Так сказать, креативный подход к поставленной задаче [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Чиновники красноярской мэрии заставили нечисть и маньяков убирать мусор в городе. Стоп-кадр видеоЧиновники красноярской мэрии заставили нечисть и маньяков убирать мусор в городе. Стоп-кадр видео
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Чиновники красноярской мэрии показали собственным примером, что если подойти к поставленной задаче креативно и нескучно, то любое дело спорится на «ура». И даже сняли об этом клип.

Чиновники красноярской мэрии заставили переодетых маньяков убирать мусор в городе.

Итак, в Красноярске объявлен двухмесячник благоустройства. Коллектив департамента финансов решил не дожидаться общегородского субботника, который назначен на 20 августа. Отложив в сторону калькуляторы, финансисты вооружились граблями и лопатами и выехали убирать берег Качи.

Обратите внимание, что дело было в пятницу, 13-го. Неудивительно, что отовсюду полезла всякая нечисть и давай пугать работяг, раскидывать собранный в мешки мусор. Но это только поначалу было страшно. А затем команда окружила нечисть и заставила ее заниматься общественно-полезным трудом. Так что спустя немного времени набережная и сквер возле Качи преобразились. «Никакие маньяки и нечистая сила не помешают сделать наш город чистым» - подытожили работники департамента финансов.

Видео: департамент финансов администрации Красноярска

ИСТОЧНИК KP.RU

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