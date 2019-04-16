2019-04-16T14:40:51+03:00
Общество

В Красноярске второй месяц ищут главу департамента транспорта с зарплатой в 100 тысяч

Место вакантное, достойных кандидатов пока нет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске второй месяц ищут главу департамента транспорта с зарплатой в 100 тысячВ Красноярске второй месяц ищут главу департамента транспорта с зарплатой в 100 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская мэрия вот уже второй месяц ищет специалиста на должность руководителя департамента транспорта. Но, видимо, пока безуспешно, потому как на рекрутинговых порталах до сих пор висит соответствующее объявление.

Зарплату потенциальному руководителю обещают в 90 – 100 тысяч рублей. Но и требования к нему немалые. Во-первых, профильное высшее образование в области перевозок и эксплуатации транспортных средств. Во-вторых, стаж руководящей работы по профилю не менее трех лет.

От него потребуется разработать и реализовать новую стратегию развития пассажирских перевозок в краевом центре. При этом он должен не только настроить работу своего департамента (20 человек), но и четырех муниципальных предприятий (общая численность более 2000 человек). И при этом сотрудничать с другими департаментами администрации города.

Добавим, что должность освободилась в конце прошлого года после ухода по собственному желанию Дмитрия Петрова. Сейчас обязанности руководителя подразделения исполняет Игорь Манченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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